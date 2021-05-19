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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
VAN - Mayıs ayında karla mücadele çalışması

VAN - Mayıs ayında karla mücadele çalışması



: - Karla mücadele çalışmalarından detay - Kar kalınlığından detay - İş makinesi operatörü Mücahit Hayra'nın konuşmasıVAN (AA) Van 'da kardan kapalı 4 mezra yolu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ulaşıma açıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarım ve hayvancılığın gelişmesi amacıyla mezra ve yayla yollarındaki karlar temizleniyor.Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezine yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki 3 bin rakımlı Sıcaksu Bölgesinde kar temizleme ve yol genişletme çalışması yaptı.Çalışma ile Sıcaksu Mahallesine bağlı olan Tüzek, Kaya, Çarlık ve Yeşildere mezra yolları ulaşıma açıldı.Yüksek rakımdan dolayı bölgeye yoğun şekilde kar yağdığını ve haziran ayına kadar karların erimediğini belirten iş makinesi operatörü Mücahit Hayra, "Yaklaşık bir haftadır bu bölgede kar temizleme çalışması yapıyoruz. Yer yer 2 - 3 metreyi bulan kar kalınlığı var. Çalışmalarımızı tamamlayarak köylerimizi tekrardan ulaşıma açtık. Yaylalara gitmek isteyen vatandaşlarımız bugünden itibaren açılan yollarımızı kullanabilirler." şeklinde konuştu.

Kar Temizleme İş Makinesi Kar Kalınlığı Tarım Haziran Ayı 

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