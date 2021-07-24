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VAN - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar helikopterle denetlendi
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
VAN - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar helikopterle denetlendi

VAN - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar helikopterle denetlendi



: - Helikopterden yapılan denetimler - Kara yolunda yapılan denetimler - Trafik polislerin sürücüleri uyarması - Kara yollarındaki son durum Van 'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yollar helikopterle denetlendiVAN (AA) - Van 'da polis ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan kara yollarında havadan ve karadan trafik denetimi yaptı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve çevre illerle bağlantılı kara yollarında helikopterle yapılan denetimde, kural ihlalleri yapan sürücüler tespit edildi.Kentin farklı noktalarında da yapılan uygulamalarda da kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. 162 ekibin görev aldığı denetimlerde, sürücüler özellikle emniyet kemeri ve hız konusunda uyarıldı.Bayram tatili süresince özellikle araç yoğunluğunun yaşanabileceği kavşaklarda önlem alan ekipler, sıkışıklık yaşanmaması için zaman zaman sürücüleri alternatif yollara yönlendirildi.Ekipler, denetimlerini bayram tatili süresince sürdürecek

Bayram Tatili Emniyet Kemeri Trafik Denetimi Polis Ekipleri Helikopter 

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