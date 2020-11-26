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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
VAN - Kovid-19 tedbirlerine uymayan 650 kişiye 2 milyon lira ceza uygulandı

VAN - Kovid-19 tedbirlerine uymayan 650 kişiye 2 milyon lira ceza uygulandı

- Trafikte Covid - 19 denetiminin havadan görüntüsü - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerden görüntü - Toplu taşıma aracında ayakta giden vatandaşların polis ekibi tarafından indirilmesi Van 'da Kovid - 19 tedbirlerine uymayan 650 kişiye 2 milyon lira ceza uygulandıVAN (AA) - Van 'da polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde belirlenen tedbirlere uymayan 650 kişiye 2 milyon 47 bin 500 lira ceza kesildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid - 19 salgınıyla mücadele kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 1 Ekim - 26 Kasım tarihlerinde toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim yaptı.Denetimlerde, 238 sürücü ve 412 yolcuya, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine muhalefet etmekten toplam 2 milyon 47 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilgili denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Koronavirüs Para Cezası Toplu Ulaşım Polis Ekipleri Muhalefet 

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