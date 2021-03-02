VAN - Kırsal alanda erkek cesedi bulundu

- Başkale Devlet Hastanesi'nin dış/genel planı - Cesedin morga götürülmesiVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesi kırsalında erkek cesedi bulundu.İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Eşmepınar Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Gelenler Mahallesi Davutabat mezrası yolunda bir erkek cesedi gördü.Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen düzensiz göçmene ait olduğu tespit edildi.Başkale Devlet Hastanesi morguna götürülen ceset, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım