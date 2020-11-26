VAN - Kırsal alanda ceset bulundu

- Erkek cesedinin getirildiği hastane - Cenaze aracının morgün önüne yanaşması - Cesedin morga taşınması Van 'da kırsal alanda ceset bulunduVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Böğrüpek Hudut Birliği ekipleri, dün, Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığına Böğrüpek Mahallesi kırsalında erkek cesedi bulunduğunu bildirdi.Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, Liz Deresi yatağında düzensiz göçmen olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi buldu.Ceset, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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