Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
VAN - Kar hayatı olumsuz etkiledi

VAN - Kar hayatı olumsuz etkiledi

- Başkale’de etkili olan kar yağışı - Yol açma çalışmaları - Esnaf Hacı İbrahim Aydın ile röportaj - Minibüs Kooperatifi Başkanı Kerem Karaman ile röportaj Van 'da kar hayatı olumsuz etkilediVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri kar küreme çalışması yaptı.İlçede sabah saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi.Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.Belediye ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için ilçe merkezi ile şehirler arası yollarda kar küreme ve kaldırım temizleme çalışması yaptı. Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.Esnaf Hacı İbrahim Aydın, ilçeye mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, "Memleketimizde kışı daha derinden hissetmeye başladık. Burada soğuk havanın etkisi 8 ay sürüyor. Allah yardımcımız olsun." dedi.
Minibüs kooperatifi başkanı Kerem Karaman ise alınan önlemler sayesinde ulaşımda aksamanın olmadığını, araçların yolcu taşımaya devam ettiğini söyledi.

Akalan Kooperatif Kar Yağışı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement