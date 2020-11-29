VAN - Kar hayatı olumsuz etkiledi

- Başkale’de etkili olan kar yağışı - Yol açma çalışmaları - Esnaf Hacı İbrahim Aydın ile röportaj - Minibüs Kooperatifi Başkanı Kerem Karaman ile röportaj Van 'da kar hayatı olumsuz etkilediVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü, belediye ekipleri kar küreme çalışması yaptı.İlçede sabah saatlerinde başlayan kar hayatı olumsuz etkiledi.Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı ilçede yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.Belediye ekipleri olumsuzluğun yaşanmaması için ilçe merkezi ile şehirler arası yollarda kar küreme ve kaldırım temizleme çalışması yaptı. Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.Esnaf Hacı İbrahim Aydın, ilçeye mevsimin ilk karının yağdığını belirterek, "Memleketimizde kışı daha derinden hissetmeye başladık. Burada soğuk havanın etkisi 8 ay sürüyor. Allah yardımcımız olsun." dedi. Minibüs kooperatifi başkanı Kerem Karaman ise alınan önlemler sayesinde ulaşımda aksamanın olmadığını, araçların yolcu taşımaya devam ettiğini söyledi.
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