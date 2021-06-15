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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Van Kalesi'nde 4 dilde konser

Van Kalesi'nde 4 dilde konser

-Konserden görüntüler

Politika İpekyolu Konferans Konsept 

--Röportajlar
--Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van'da düzenlenen konserde sahne alan Sedat Anar, dört dilde türküler seslendirdi. Van İl Halk Kütüphanesi, İpekyolu Belediyesi ve DAKA destekleriyle Sedat Anar konseri düzenledi.
Van Kalesi önünde düzenlenen konserde ünlü sanatçı Sedat Anar, Tahir Ayne ve Taner Baba, dört dilde türküler seslendirdi. Türkçe, Kürtçe, Farsça ve Soranice dillerinde seslendirilen türkülerle müzikseverler hoşça vakit geçirdiler. Konserde bir açıklamada bulunan DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, etkinliğin 2021 çalışmaları kapsamında düzenlendiğini ifade ederek, “Etkinlik, beşeri sermaye politikalarımıza ilişkin faaliyetlerimizin bir parçası. 2018 yılından beri ‘Gençlere ilham veren konferanslar’ etkinliği düzenliyoruz. Bunları düzenlememizdeki amaç; kültürde, sanatta, sinemada, tiyatroda, ekonomide ün yapmış şahsiyetleri bölgedeki gençlerle buluşturmaktır. Bugüne kadar yaklaşık 28 etkinlik gerçekleştirdik. Bugün de Türkiye’nin yakından tanıdığı Sedat Anar’ı gençlerimizle buluşturuyoruz. Kültür ve sanat, kalkınmanın ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.
Konserin Van Kalesi önünde açık alanda düzenlenmesinin yerinde bir karar olduğunu vurgulayan vatandaşlar ise konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. Van Kalesi’nde bu tarz etkinliklerin daha çok düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Cevahir Büke isimli vatandaş, “Konserin kalede düzenlenmesi çok iyi düşünülmüş. Kalede bu tür etkinliklerin daha fazla yapılması gerekiyor. Hem kalenin daha çok tanıtılması açısından hem daha çok kitleye ulaşması açısından hem de kalenin müthiş bir doğası var. Bunun da etkisiyle çok keyifli bir ortam oluşmuş. Ayrıca konsepte uygun sanatçıların getirilmesi, bu tarz etkinliklerin yapılması gayet hoş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (ATL-MSA-Y)
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