VAN - Kaçak avlanmış 5 ton 450 kilo inci kefali ele geçirildi
- Görevlilerin yakalanan ağları sudan çıkarmaları - Ağlardaki canlı balıkların suya geri bırakılması Van 'da kaçak avlanmış 5 ton 450 kilo inci kefali ele geçirildi - Kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişiye 16 bin 579 lira idari para cezası verildiVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde, Van Gölü'nde kaçak avlanılan 550 kilogramı canlı 5 ton 450 kilogram inci kefali ele geçirildi, 7 kişiye 16 bin 579 lira idari para cezası uygulandı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan - 15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.Bu kapsamda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri, İpekyolu, Erciş ve Muradiye ilçelerinde inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetim yaptı.Akköprü Deresi, Zilan ve Bendimahi çaylarında gerçekleştirilen denetimlerde 550 kilogramı canlı 5 ton 450 kilogram inci kefali ele geçirildi, 1250 metre uzunluğunda 6 uzatma, manyat ve serpme ağlara el konuldu.Canlı balıklar, ekiplerce yeniden suya salındı, kaçak avlanan 7 kişiye 16 bin 579 lira idari para cezası uygulandı.
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