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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
VAN - İnci kefalinin Van Gölü'nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor

VAN - İnci kefalinin Van Gölü'nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyor

- Van Gölü'nün havadan drone ile görüntülenmesi - Vatandaşların İnci kefalinin göçünü izlemesi - Vatandaşların mangal yakması - Endonezyalı İka Kıran ile röportaj - Abdullah Korkmaz ile röportajİnci kefalinin Van Gölü'nden tatlı sulara zorlu yolculuğu sürüyorVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sonrasında inci kefalinin göçünün izlendiği alanlarda yoğunluk yaşandı. Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu devam ediyor.15 Nisan - 15 Temmuz'da avlanması yasaklanan inci kefalinin, neslini sürdürmek için tatlı sulara başlattığı göç sırasında karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışması renkli görüntüler oluşturuyor.Kovid - 19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sonrasında ziyarete açılan balık bendinde yoğunluk oluştu.Erciş ilçesinde vatandaşlar, binlerce inci kefalinin yolculuğunu izledi.Balık bendine gelen fotoğraf tutkunları da balıkların engelleri aşmasını görüntülemeye çalıştı.

İnci Kefali Koronavirüs 

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