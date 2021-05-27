Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
VAN - İnci kefali göçünü izlemek için motosikletleriyle kilometrelerce yol katettiler

VAN - İnci kefali göçünü izlemek için motosikletleriyle kilometrelerce yol katettiler

- Van Gölü ve çevresinin drone ile görüntülenmesi - İnci kefali göçünü izlemek için gelen ziyaretçiler ve motosikletliler - İnci kefalleri - İstanbul'dan gelen Cemal Dalyan'ın konuşması - Elazığ Motosiklet Kulübü Başkanı Serdar Sertdemir'in konuşması - Motosiklet sürücülerinin motosikletleriyle gölden ayrılmalarıİnci kefali göçünü izlemek için motosikletleriyle kilometrelerce yol katettilerVAN (AA) - İstanbul ve Elazığ Motosiklet Kulübü üyeleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üremek için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğunu izlemek için motosikletleriyle kilometrelerce yol geldi.İstanbul'dan yola çıkan 3 arkadaş ile yolculuğa Elazığ'dan katılan bir kişi, balık göçünün en güzel görülebildiği Van 'ın Erciş ilçesindeki balık bendine ulaştı.Suda önüne çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışan balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık eden 4 arkadaş, eşsiz doğa olayını çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.İstanbul'dan gelen Cemal Dalyan, AA muhabirine, balıkların göçünü izlemek için motosikletiyle 1500 kilometre yol geldiğini, karşılaştığı manzaraya hayran kaldığını söyledi.

Bölgeye ilk kez geldiğini anlatan Dalyan, "Bu kutsal göçe tanık olduk. İnanılmaz bir güzellik var, herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Buradan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Kars'ı gezmeyi planlıyoruz. İnci kefallerinin yolculuğuna hayran kalıyorsunuz." dedi.
Elazığ Motosiklet Kulübü Başkanı Serdar Sertdemir ise "Balık göçünü televizyondan görmüştüm, şimdi canlı olarak izleyebiliyoruz. Doğanın muhteşem bir mucizesine şahitlik ediyoruz. Kulüp olarak İshak Paşa Sarayı'na oradan da Balıklı Göle gideceğiz. Gezdiğimiz yerleri sosyal medya hesaplarından paylaşacağız. Erciş'e bir daha motosiklet ekibiyle gelmeyi planlıyoruz. Herkesin burayı görmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ölümsüz Sosyal Medya Televizyon İnci Kefali Ziyaretçiler 

İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement