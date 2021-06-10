Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
VAN - İnci kefali göçü devam ediyor

VAN - İnci kefali göçü devam ediyor

- Drone ile Van Gölü - Balık bendinden genel ve detay görüntü - İnci kefali balıklarının göçü - Su altından İnci kefallerinin göç görüntüsü - Vatandaşların göçü izlemesi - Fotoğraf tutkunlarının Göçü fotoğraflaması - Doğa Fotoğrafçısı Meryem Bilgin ile röportaj - Ayşegül Nur ile röportaj Van 'da inci kefali göçü devam ediyorVAN (AA) - Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göçü devam ediyor.Göle kıyısı bulunan Van 'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde k 15 bin kişinin geçim kaynağı balıklar, göç sırasında karşısına çıkan engelleri aşmak için verdiği mücadele eşsiz görüntüler oluşturuyor.Her yıl 15 Nisan - 15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara akın eden, önüne çıkan engelleri adeta uçarak aşamaya çalışan inci kefalleri, bu dönemde Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı denetimlerle korunuyor.Göçün en güzel izlenebildiği alanlara gelen ziyaretçiler de balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık ediyor, fotoğraflarla eşsiz görüntüleri ölümsüzleştiriyor.Doğa Fotoğrafçısı Meryem Bilgin, inci kefallerinin Van Gölü'nden tatlı sulara göçünü fotoğraflamaya çalıştığını söyledi.

Balıkların büyük bir mücadele vererek yumurtalarını tatlı suya bıraktığını anlatan Bilgin, "Doğa fotoğrafçıları için burası çok güzel imkanlar sunuyor. İlk kez balıkların göçüne şahitlik ettim. Bunu fotoğrafladığım için kendimi şanslı hissediyorum. Buralar gezilip görülecek yerler. Doğal bir stüdyo gibi." dedi.
İstanbul'dan gelen Ayşegül Nur ise balıkların göçüne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İnci kefalinin martılara karşı verdiği yaşam mücadelesini fotoğrafladım. Çok farklı bir manzara. Buralar gezilip görülmesi gereken alanlar. İlk defa bir martının inci kefalini avlamasını ve balıkların mücadelesini gözlemlemiş oldum." sözlerine yer verdi.

Ölümsüz İnci Kefali Yaşam Mücadelesi 15 Bin Kişi Ziyaretçiler 

İlgili Foto Galeriler
''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement