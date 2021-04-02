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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

Van'ın kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

Protokolden görüntü

Fener Alayı General Düşman İşgali Havai Fişek Gösterisi Havai Fişek 

-Pankart açan gençler
-Meşaleli yürüyüş
-Meşaleden detaylar
-Havai fişek gösterisi

( VAN ) VAN

- Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.
Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen fener alayında Soydan Kavşağından Kurtuluş Parkına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.
Yürüyüşte bazı gençler ellerinde meşale taşırken, bazısı da dev Türk bayrağı açtı. Yöresel müziklerin dinletildiği ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından etkinlikler, havai fişek gösterisiyle noktalandı. Yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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