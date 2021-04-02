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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Van’ın düşman işgalinden kurtuluşu yöresel türkülerle kutlandı

Van’ın düşman işgalinden kurtuluşu yöresel türkülerle kutlandı

Cuma namazı sonrası tatlı ikram görüntüsü

Şehit İstiklal Marşı Düşman İşgali İpekyolu 

-Ayran aşı ikram görüntüsü
-Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman'ın konuşması
-Saygı Duruşu ve İstiklal marşı görüntüsü
-Yöresel Müzik dinletisi

( VAN ) VAN

- Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü İpekyolu Belediyesi tarafından yöresel türkülerle kutlandı. İpekyolu Belediyesi tarafından Yukarı Norşin Camii avlusunda Cuma namazı sonrası vatandaşlara ikram edilen lokma tatlısıyla başlayan Kurtuluş Günü etkinliği, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kent Meydanı’nda ayran aşı ikramı ve yöresel türkülerle devam etti. Programda bir konuşma yapan İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman, Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı nedeniyle bir program hazırladıklarını söyledi.

Düşman işgalinden kurtarılış zamanında Van’da şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyen Duman, katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti. Yapılan konuşmanın ardından Van’ın yöresel müzikleriyle başlayan program devam ediyor.
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