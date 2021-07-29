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Van’ın 3 ilçesinde sel felaketi... Sel suları konteyneri böyle parçaladı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Van’ın 3 ilçesinde sel felaketi... Sel suları konteyneri böyle parçaladı

Van’ın 3 ilçesinde sel felaketi... Sel suları konteyneri böyle parçaladı

Selin getirdiği konteyner

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Sel Felaketi Onarım Çalışması Sağanak 

-Selin parçaladığı konteyner
-Zarar gören ekili arazi
-Telef olan koyunlar
-Detaylar

( VAN ) VAN

- Van'ın Saray, Özalp ve Başkale ilçelerinde etkili olan yağmurla birlikte meydana gelen selden dolayı onlarca vatandaş yolda mahsur kalırken, çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Van’ın Saray, Özalp ve Başkale ilçeleri ile Van-Hakkari karayolunda etkili olan yağışlar sele dönüştü. Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapalı kalırken, onlarca kişi yolda mahsur kaldı. Bir konteyner ise sel sularına dayanamayıp önce sürüklendi sonra da parçalandı. İhbar üzerine her 3 ilçeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, Saray, Gürpınar, Başkale ve Özalp ilçelerinde etkili olan sağanak yağış ve selin ardından çalışma başlattı. 4 ilçe bağlı 13 mahalleyi etkileyen sel sonrası tahrip olan mahalle yollarında onarım çalışması başlatıldı. (EKİP-ŞAK-
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