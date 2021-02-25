Van-Hakkari karayolu tipi nedeniyle kapandı



- Van-Hakkari karayolunda tipinin etkili olması nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı. Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. Bölgede etkili olan tipi nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgede çalışma başlattı.



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