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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Van-Hakkari karayolu tipi nedeniyle kapandı

Van-Hakkari karayolu tipi nedeniyle kapandı

Yolda çalışmalardan görüntü

( VAN ) VAN

Mahsur Kaldı 


- Van-Hakkari karayolunda tipinin etkili olması nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı. Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde meydana geldi. Bölgede etkili olan tipi nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgede çalışma başlattı.
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