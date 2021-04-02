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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Van Gölü sahilinde kurtuluş etkinlikleri

Van Gölü sahilinde kurtuluş etkinlikleri

Sergiden görüntü

General Saygı Duruşu Düşman İşgali İpekyolu Fotoğraf Sergisi 

-Van Valisinden görüntü
-Program alanından detaylar

( VAN ) VAN

- Van’da sabah saatlerinde geleneksel Zafer Yürüyüşü ile başlayan kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri Van Gölü sahilindeki Edremit Kent Meydan’ında devam ediyor. Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü dolayısıyla sabah saatlerinde başlayan kutlamalar korona virüs tedbirleri kapsamında tüm coşkusuyla devam ediyor. Edremit ilçe merkezindeki etkinlik, Van Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen resim ve fotoğraf sergisiyle başladı.
Ardından Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Etkinlikler daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün “120” isimli tiyatro gösterisiyle devam etti. Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen alanda devam eden etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü. Günün anlam ve öneminin anlatıldığı program daha sonra yapılan gösterilerle devam etti. Etkinliklere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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