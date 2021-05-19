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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Van Gölü’ne atılan banklar dalgıçlar tarafından çıkartıldı

Van Gölü’ne atılan banklar dalgıçlar tarafından çıkartıldı

Dalgıçlar

Farkındalık 

-Sudan çıkarılan bank
-Detaylar
-Belediye başkanı Röportaj

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Tatvan ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Van Gölü’ne atılan oturma bankları tek tek çıkarıldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Tatvan Belediyesi, AKUT, Belediye Gençlik Merkezi ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca Van Gölü’nün Tatvan sahil bandında temizlik kampanyası başlatıldı. Gerçekleştirilen temizlik sırasında yeni yapılmış olan iskelede bulunan oturma bankları, AKUT ekibi tarafından Van Gölü’nden çıkartıldı. Konuyla ilgili konuşan Tatvan Belediye Başkası M. Emin Geylani; AKUT, Belediye Gençlik Merkezi ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığıyla birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle bir farkındalık projesi başlattıklarını söyledi.

Geylani, “Bu projeyle amacımız Van Gölü ve etrafında bir temizlik kampanyası başlatmaktı. Bu kapsamda sahil bandında vatandaşlarımızın oturup dinlenebileceği banklar maalesef kasıtlı olarak tahrip etmiş ve zarar verilmiş. Banklar bulunduğu yerden özellikle alınarak Van Gölü’ne atılmış. Bu Tatvan halkına ihanettir, zarardır. Bu banklar Tatvan halkının kullanımı için yapılan bir hizmet ve bunların bir maliyeti var. Halkımızdan ricamız, bu tür şeylere denk geldiklerinde muhakkak bizleri bilgilendirmeleri ve bu kişileri uyarmalarını rica ediyoruz” dedi.
(RGK-MSA-Y)
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