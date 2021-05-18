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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Van Gölü'nde 15 ton inci kefali kurtarıldı

Van Gölü'nde 15 ton inci kefali kurtarıldı

Ele geçirilen balıklar

İnci Kefali Av Yasağı Ali Kurt Hayalet Dere Yatağı 

-Ekiplerden görüntü
-Balıkların suya bırakılması

( VAN ) VAN

- Van Gölü'nde inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla av yasağında yapılan denetimlerde 100 metrelik kafes manyat ağına takılı halde 15 ton canlı inci kefali balığına el konuldu. Van Gölü'nde 15 Nisan-15 Temmuz döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda kurulan denetim ekipleri 7/24 inci kefali balığını korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından gece 23.30 da Muradiye İlçesi Ovapınar Mahallesi sınırları içerisinde kaçak inci kefali avlanmasına yönelik yapılan faaliyet esnasında bölgede yapılan denetimlerde dere yatağına serili vaziyette 100 metre kafes tipi manyat ağa takılı 15 ton canlı inci kefali balığına el konuldu. Balıklar tekrar suya bırakıldı El konulan canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ele geçirilen manyat ağ ise Muradiye İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından olay yerinden alınarak kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi. 7 bin 416 TL idari para cezasi uygulandı Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akköprü Deresi ve Şamran Kanalında yapılan denetimlerde suya serilmiş vaziyette 50 metre ve 10 metre uzunluğunda 2 adet uzatma ağına el konuldu. Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından 1 adet serpme, 15 adet hayalet ağına (tırıvırı) ve 200 kilogram balığa el konuldu. El konulan canlı balıklar tekrar suya iade edilirken, yasağa uymayan 4 şahıs hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince 7 bin 416 TL idari para cezasi uygulandı. El konulan istihsal malzemeleri kamuya geçirilmek üzere yedi emine teslim edildi. (YLM-
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