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Van Gölü Havzası’nın narin kuşları flamingolar görsel şölen sunuyor
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Van Gölü Havzası’nın narin kuşları flamingolar görsel şölen sunuyor

Van Gölü Havzası’nın narin kuşları flamingolar görsel şölen sunuyor

flamingolar

Sayılar Kuraklik Ziyaretçiler Flamingo Yaz Mevsimi 

-uçmaları
-gölde beslenmeleri
-Prof. Dr. Lokman Aslan ile röp
-diğer detaylar

( VAN - DRONE) VAN

- Türkülere konu olan ve Van Gölü havzasının turuncu beyaz misafirleri flamingolar (Allı turnalar), görsel şölenleri devam ediyor. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası'nda yaz mevsimi boyunca konaklayan flamingoların doğal yaşamı, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunları tarafından da ilgiyle izleniyor. Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, bu yıl da binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla konaklamak için kentteki sulak alanlara akın eden binlerce flamingo, tasarımlarına ilişkin dikkat çekici iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilerini bekliyor. Kasım ayı sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayan flamingolar, kışın etkisini göstermesiyle sıcak bölgelere göç ediyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Van Gölü havasında flamingolar bazında Van Gölü’ndeki sulak alanların da çekilmesiyle flamingolar bu sene sadece Erçek Gölüne değil de dağınık olarak Gevaş Gründü’de, Erciş Çelebibağ’da, Muradiye Karahan’da gruplar halinde göründüler. Erçek’te daha önceki yıllarda toplu olarak görünen flamingolar bu yıl biraz daha sayıları azalmış görünüyor. Kuraklığın artmasına bağlı olarak Erçek Gölü’ndeki kuraklık diğer bölgelere göre daha az. Akgöl geçen yıllara göre 1 ay önce kuruduğu için flamingolar buraya geldi” dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)
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