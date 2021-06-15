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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
VAN - Fotoğraf tutkunları Süphan Dağı'nın eteklerini süsleyen nilüferleri fotoğrafladı

VAN - Fotoğraf tutkunları Süphan Dağı'nın eteklerini süsleyen nilüferleri fotoğrafladı

- Drone ile havadan görüntü - Nilüfer çiçeklerinden görüntü - Süphan Dağı'nın suya yansıması - Fotoğraf tutkunlarının Nilüfer çiçeklerini ve manzarayı fotoğraflaması - Fotoğraf tutkunu Meryem Bilgin ile Röportaj - Süphan Dağı'nın suya yansımasıFotoğraf tutkunları Süphan Dağı'nın eteklerini süsleyen nilüferleri fotoğrafladıVAN (AA) - Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağına sınırı bulunan Van 'ın Erciş ilçesinde sulak alanlarda yetişen sarı ve beyaz nilüferler, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Her yıl mayıs ayının sonlarına doğru Süphan Dağı eteklerindeki göletlerin sığ noktalarında açan ve "su perisi" olarak da bilinen nilüfer çiçekleri, güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.Birçok yerde koruma altına alınan, sabahları güneşle birlikte açıp öğle saatlerinde kapanarak suyun altına giren nilüferler, açtıkları yerlerde eşsiz güzellikleriyle seyrine doyum olmayan manzaralara ya sahne oluyor.Göletlerin bulunduğu bölgeye giden Erciş Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, nilüfer çiçeklerinin Süphan Dağı'nın manzarasıyla bütünleştiği noktaları fotoğrafladı.Doğa fotoğrafçısı Meryem Bilgin, AA muhabirine, tulumlarını giyerek Süphan Dağı eteklerindeki nilüferleri fotoğraflamaya çalıştıklarını söyledi.

Nilüferleri ilk kez gördüğünü belirten Bilgin, "Burası çok güzel. Zirvesinde dört mevsim beyaz örtü bulunan, eteklerinde nilüferler ve rengarenk çiçeklerle ayrı bir güzelliğe bürünen Süphan Dağı'nı tüm fotoğraf tutkunlarının görmesini tavsiye ediyorum. Bu güzelliği görüntüleme imkanı bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

Nilüfer Muhabir Yansıma Su Perisi Irak 

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