Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
VAN - Foseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
VAN - Foseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardı

VAN - Foseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardı

- İneği kurtarma çalışmaları - İş makinesinin çukuru açması - İneğin çukurdan çıkmasıFoseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardıVAN (AA) - Van 'ın Özalp ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.İlçeye bağlı Sarıköy Mahallesi'nde ineğin çukura düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri ile Özalp Belediyesi ekipleri sevk edildi.Ekipler, kepçe yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.Hayvan sahibi Haşim Akgül, desteklerinden dolayı belediye ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Foseptik Çukuru 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı