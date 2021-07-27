VAN - Foseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardı
- İneği kurtarma çalışmaları - İş makinesinin çukuru açması - İneğin çukurdan çıkmasıFoseptik çukuruna düşen ineği belediye ve itfaiye kurtardıVAN (AA) - Van 'ın Özalp ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.İlçeye bağlı Sarıköy Mahallesi'nde ineğin çukura düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri ile Özalp Belediyesi ekipleri sevk edildi.Ekipler, kepçe yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti.Hayvan sahibi Haşim Akgül, desteklerinden dolayı belediye ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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