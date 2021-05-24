Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
VAN - Farklı suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlarda 44 kişi yakalandı

VAN - Farklı suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlarda 44 kişi yakalandı

- Van Emniyet Müdürlüğü - Şüphelilerin emniyetten çıkarılması Van 'da farklı suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonlarda 44 kişi yakalandıVAN (AA) - Van 'da farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddia edilen 19 şüpheli ile çok sayıda suçtan aranan 25 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs ile 23 Mayıs tarihleri arasında kurum, iş yeri ve ikametten hırsızlıklar ile Denizli’de gerçekleşen dolandırıcılık olmak üzere toplam 13 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için yürütülen çalışmalarda 19 şüpheli gözaltına alındı.Çalışmada ele geçirilen çalıntı otomobil, motosiklet, bisiklet ile 10 bin liralık ev eşyası sahiplerine teslim edildi.Öte yandan yine Van 'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek, hırsızlık, yaralama, 5607 ve 4733 Sayılı Kanunlara muhalefet, dolandırıcılık ve mühür bozma suçlarından aranan 25 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.Gözaltındaki 44 şüpheli hakkındaki işlemler devam ediyor.

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Çalıntı Otomobil Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement