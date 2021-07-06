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VAN - Evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
VAN - Evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

VAN - Evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

- Yangını söndürme çalışmalarıEvde çakmakla oynayan çocuk yangına neden olduVAN (AA) - Van 'ın Saray ilçesinde bir ev 3 yaşındaki çocuğun çakmakla oynadığı sırada çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.Çaybağı Mahallesi'nde Eyüp Y'ye ait evde, Y.Y'nin çakmakla oynadığı sırada perdeler alev aldı.Yangını söndüremeyen ev halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Özalp ve Saray İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Bild Yangın 

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