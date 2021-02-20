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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
VAN - Erciş ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü

VAN - Erciş ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü

- Erciş Kara Yusuf camisi çevresi ve şehir merkezinde kar yağışının havadan görüntüsü (drone) - Van Gölü çevresinin havadan görüntüleri (drone) - Belediye karla mücadele araçları ve temizlik görevlilerinin cadde ve sokaklarda kar temizliği yapması Van 'ın Erciş ilçesi kar yağışıyla beyaza büründü - İlçedeki kış güzellikleri drone ile havadan görüntülendiVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.İlçede gece saatlerinde etkili olan kar, Van Gölü sahilinde ve parklarda güzel manzaralar oluşturdu.Beyaz gelinliğini giyen ilçedeki kış güzellikleri drone ile havadan görüntülendi.Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıdı.Öte yandan karayolları ekipleri de Erciş - Ağrı ile Erciş - Van kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Karayolları Kar Temizliği Karla Mücadele Kar Yağışı 

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