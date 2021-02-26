Van, devlet teşvikiyle bölgenin tekstil üssü oluyor

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( VAN -ÖZEL) VAN



- Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamındaki Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi'nde başlayan çalışmalarla Van, bölgenin tekstil üssü oluyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’yla hayata geçirilen Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi projesiyle Van'da 40 fabrika için altyapı çalışmaları tamamlandı. Yeni yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesinde tahsis edilen 100 hektarlık alanda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle kurulacak fabrikalar için parseller oluşturuldu. İlk etapta 40 fabrikanın kurulacağı bölgede yol, su, elektrik ve altyapı çalışmaları tamamlanarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için yatırıma hazır hale getirildi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, devlet teşvikleri ve Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında bölgede Van’ın tekstil üssü olacağını söyledi.



Büyük firmalardan talep almaya başladıklarını kaydeden Aslan, “İlimize olan tekstil yoğunluğunu ve talebini karşılamak için, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Valiliğimiz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla beraber OSB bünyesinde sanayiyi biraz daha toplulaştırmak, üretim merkezini bir arada tutmak, istihdamı dağıtmadan kontrolde tutmak için 5’inci bölgemizde bir tekstil bölgesi kurmaya kadar verdik. Burada bizim çok ciddi bir alanımız söz konusu, özelikle çevre yolunun kesiştiği bir yerde, 283 hektarlık bir alanımız mevcut. Biz bu alanın 100 hektarını tekstil alanı ilan ettik. Altyapı çalışmalarını, yol, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını 2020 yılı içerisinde tamamladık” dedi.

“Türkiye’de en iyi teşvik alan illerin başındayız”60 hektarlık arazi üzerinde 40 fabrikalık alan oluşturulduğunu ifade eden Aslan, “Sanayi parsellerimiz oluşturuldu. Burada 40’ın üzerinde firma tekstilde faaliyet yürütecek. Güçlü firmalardan talep alıyoruz. Çok kaliteli ve çok büyük kapasiteli firmalar başvurularda bulundu. Şu an başvuruları toparlıyoruz. Çok yakın bir zamanda valimiz ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımızla bir araya geleceğiz ve taleplerimizi değerlendireceğiz ve bu firmalara yerlerini tahsis edeceğiz. Havaların ısınmasıyla birlikte alanımızda inşaat çalışmaları başlayacak, fabrikalarımızın yapımına bu yıl içinde başlamış olacağız. Van olarak 6’ncı bölge teşvikleri alıyoruz. Türkiye’de en iyi teşvik alan ilerin başındayız. Burada firmalara çok ciddi destekler, çok ciddi muafiyet ve indirimler söz konusu. İstihdam noktasında, iş gücü noktasında ciddi destekler var” diye konuştu.

“Van’ı tercih ederek karlı bir iş yapmış olacaklardır”Van’ı tercih eden firma sahiplerinin devlet tarafından sağlanan teşviklerle büyük kar elde edeceklerini kaydeden Aslan, “Firma sahipleri burada yatırım yaparak insanları istihdam ettikleri vakit, belli aylar boyunca sigortaları, maaşları bakanlığımız ve İŞKUR tarafından ödenmektedir. Ayrıca 12 ay boyunca OSB’de yatırım yaptıkları için SGK işveren payı, gelir vergisi stopajından muaf tutulacaklar. İşletme sermayesi için finansman noktasında çok ciddi destekler mevcut, makine ekipman ve tesisat alımında, yurt dışından alınacaksa vergileri muaftır. KDV vergisinden muaftır. Van hem fiziki yerleri olarak, hem kültürel dinamikleriyle, tarihi olgusuyla ve şu an devlet ve hükümet kanadında tamamlanan destek ve teşvikler desteğiyle Türkiye’nin en avantajlı, yatırıma en uygun, karın en yüksek olduğu il diyebiliriz. Bu anlamda tüm iş insanlarımızı Van’a davet ediyoruz, Van’ı tercih ederek karlı bir iş yapmış olacaklardır” şeklinde konuştu.





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