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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Van depreminde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir mezarı başında anıldı - TUNCELİ

Van depreminde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir mezarı başında anıldı - TUNCELİ

- Cem Emir'in mezarı başında mum yakılması - Mezara karanfiller bırakılması - Mehmet Ali Demir'in konuşması - Ferit Demir'in konuşması Van depreminde yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir mezarı başında anıldıTUNCELİ (AA) - Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde yaşamı yitiren gazeteci Cem Emir, Tunceli 'deki mezarı başında anıldı.Kentte görev yapan bir grup gazeteci, Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Bayram Oteli'nin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Emir'in Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyündeki mezarını ziyaret etti.Gazeteci Emir'in mezarı başında açıklama yapan baba Mehmet Ali Emir, oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Cem'in ölümünün üzerinden 9 yıl geçti. İzmir'de yaşanan deprem de yüreğimize yine ateş düşürdü. Cem'in acısını yine ilk gün gibi yaşadık." dedi.
Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir de Cem Emir'in çok iyi bir gazeteci olduğunu ifade ederek, "Cem, 9 yıldır aramızda yok. Yıllarca birlikte çalıştık. Azimli bir gazeteciydi, istekliydi. Hep meslekte daha iyisini yapmak için çabalayan birisiydi." diye konuştu.
Konuşmaların ardından dua edilerek, Emir'in mezarına karanfil bırakıldı.

Deprem Irak 

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