Van depreminde ölen öğretmen mezarı başında anıldı

-Kur'an-ı Kerim ile duaların görüntüsü

-Mezara su dökülme görüntüsü

-Başkan ile röp.

-Baba ile röp.



( AMASYA ) AMASYA



- Amasya’nın Taşova ilçesinde, 23 Ekim 2011 tarihindeki Van depreminde eşi Emel Türkoğlu'yla enkaz altında kalarak şehit olan Oktay Türkoğlu, mezarı başında anıldı. Babası İzzet, kardeşi Orhan Türkoğlu, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer Oktay Türkoğlu'nun mezarına su dökerek, Kur'an-ı Kerim ile dualar okudu. Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Kendi hemşerimiz olan aynı zamanda benim meslektaşım olan Oktay kardeşimi ve dolayısıyla saygıdeğer eşlerini anmak üzere ve ruhlarına birer Fatiha okumak üzere bir araya geldik. Meslektaşımız, hemşerimiz Oktay kardeşimizin de o depremde vefat etmiş olması dolayısıyla unutmamak gerekiyor. Bu canlar bizim için değerlidir. Ölüm bir haktır, bir gerçektir. Dolayısıyla asıl olan ölünün peşinden hayırla konuşmaktır. Bu günleri hayırla yad etmektir. Cenab-ı Allah o depremde ölmüşlerimize rahmet eylesin ve özelde de Oktay kardeşimize rahmet eylesin” dedi.

Baba İzzet Türkoğlu, “Yıllar geçiyor ama acılar geçmiyor. Aynı acı aynı tazesiyle duruyor. Allah herkese bu tür başına gelen arkadaşlarımıza, bütün camiaya sabırlar versin. Allah bu tür musibetlerden ülkemizi korusun" diye konuştu.





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