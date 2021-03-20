Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Van'daki tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Van'daki tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

- Erciş'te tefecilik operasyonu - Zanlıların jandarma gözetimindeadliyeye getirilişi - Zanlıların jandarma gözetiminde adliyeden çıkarılışı Van 'daki tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandıVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının, "tefecilik" yaparak 40 kişiyi açık faiz oranlarıyla borçlandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 16 Mart'ta gözaltına alınan D.Ç, T.P, B.T, M.A, K.Ç, T.P ve S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.T, M.A, D.Ç, T.P. ve K.Ç, tefecilik suçundan tutuklandı, T.P. ve S.A. ise serbest bırakıldı.Öte yandan soruşturma kapsamında aranan firari M.T'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Jandarma Akalan Tefecilik Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement