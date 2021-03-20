Van'daki tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
- Erciş'te tefecilik operasyonu - Zanlıların jandarma gözetimindeadliyeye getirilişi - Zanlıların jandarma gözetiminde adliyeden çıkarılışı Van 'daki tefecilik operasyonunda 5 şüpheli tutuklandıVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının, "tefecilik" yaparak 40 kişiyi açık faiz oranlarıyla borçlandırdığı iddia edilen zanlılara yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 16 Mart'ta gözaltına alınan D.Ç, T.P, B.T, M.A, K.Ç, T.P ve S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.T, M.A, D.Ç, T.P. ve K.Ç, tefecilik suçundan tutuklandı, T.P. ve S.A. ise serbest bırakıldı.Öte yandan soruşturma kapsamında aranan firari M.T'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
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