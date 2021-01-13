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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Van’daki sağlık çalışanları sağlık için çalıp söyledi

Van’daki sağlık çalışanları sağlık için çalıp söyledi

klipten detaylar

( VAN ) - VAN

Hastane Akarca Sağlık Çalışanları 


- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan sağlık görevlileri, Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi. Başhekim Yardımcısı Oktay Özarslan’ın organizatörlüğünde “Sağlık için çal söyle” projesi kapsamında bir araya gelen sağlık çalışanları, çalıp söyleyerek hem motive oldu hem de moral verdi. "Sağlık için çal söyle" projesi kapsamında hastanenin farklı bölümlerinde görevli sağlık personelleri, Aşık Veysel'in “Uzun ince bir yoldayım” türküsünü seslendirerek klip hazırladılar. Korona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık personelleri, seslendirdikleri türküyle motive olurken dinleyenlere de moral verdi. (MSA-Y)
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