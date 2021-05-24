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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Van’daki mezarlıklarda temizlik çalışması

Van’daki mezarlıklarda temizlik çalışması

Temizlik çalışmalarından görüntüler

Kaldırımlar Trol 

-Röportaj

( VAN ) VAN

- Van Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışması hummalı bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezindeki mezarlıklarda sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı. Çalışmalarla birlikte mezarlıklardaki yabani otlar temizlenirken, mezarlık duvarları boyanıp kaldırımların tadilatları yapılıyor. Ayrıca mezarlıkta bulunan ağaçlarda budanıp çiçekler ve çimler günlük olarak sulanıyor. Bu çalışmalar ekiplerce rutin olarak yıl boyunca sürdürülüyor. “Van Büyükşehir Belediyesi mezarlıklara çok iyi bakıyor” Yakınının mezarını ziyarete gelen Mehmet Duran isimli vatandaş, “Mezarlıklar dinimizce çok önemli alanlar. Bizler de dinimizin gereği olarak mezarlıkları sıkça ziyaret ediyoruz. Her geldiğimde buraları temiz ve düzenli görüyorum. Çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim” dedi.
Ekiplerle temizlik çalışmalarını sürdüren Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde ekip şefi olan Kaan Bülent Oruçlu da, “Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için mezarlıklardaki çalışmalarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşa en iyi hizmeti verebilmektir” ifadelerini kullandı.
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