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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Van’daki bir okulda korona nedeniyle eğitime ara verildi

Van’daki bir okulda korona nedeniyle eğitime ara verildi

Okul

Bild Aritas İpekyolu Öğretmen Gori 

-Okulun yanından geçen ambulans
-Diğer detaylar

( VAN ) - VAN

- Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Tev-İfakat Yavuz İlk ve Ortaokulundaki bir öğretmen ve öğrencinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.
Sağlık Bakanlığının vaka oranı haritasına göre sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında bulunan Van'da vaka sayısı artmaya devam ediyor. İpekyolu ilçesinde bulunan Tev-İfakat Yavuz İlk ve Ortaokulunda görev yapan bir öğretmen ve öğrencinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.
Durum, öğrenci ve velilerine bildirilirken, sınavlarının ise ertelendiği belirtildi. (MSA-Y)
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