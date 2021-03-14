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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Van'da yöresel günler fuarının son gününde sosyal mesafe hiçe sayıldı

Van'da yöresel günler fuarının son gününde sosyal mesafe hiçe sayıldı

Fuar alanı

Alabalık Kıraathane Trol 

-Kalabalık
-Fuardan genel ve detaylar

( VAN ) VAN

- Van'da bu yıl 5.'si düzenlenen Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın son gününde sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Van Expo Fuar Merkezi’nde bu yıl 5.'si düzenlenen Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nın son gününde sosyal mesafe kuralları hiç sayıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta yaptığı açıklamada 81 il risklere göre renklere ayrıldı. Van'ın haritada mavi renge yer almasıyla kontrollü kontrollü normalleşmeye geçildi. Bunun üzerine kafe, restoran ve kıraathaneler ile tatlıcılar çok yüksek riskli iller hariç sabah 07.00 ile 19.00 arasında yüzde elli kapasite ile açılacak. Bunun yanı sıra fuarlarda bu iller de yüzde elli kapasite ile açılacak. Kısıtlamanın kalkmasıyla Van'da Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı 5-14 Mart 2021 tarihleri arası açıldı. Fuarın ilk günlerinde sosyal mesafe kurallara uyulurken, son gününde ise kurallar hiçe sayıldı. Muhabirin vatandaşlar "Sosyal mesafe kuralı yok ne diyecekseniz" sorusuna ise tepki gösterdiler. (EKİP-ŞAK-
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