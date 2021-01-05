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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Van’da yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Van’da yediği balon balığından zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Denetimlerden görüntü

Hastane Balık Tezgahları Su Ürünleri Balon Balığı Harekete Geç 

-Balıklardan görüntü
-Balıkçıların bilgilendirilmesi
-Röportaj
-Diğer detaylar

( VAN ) -- Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, tezgahlarında su ürünleri denetimi yaparak zehirli balon balığı konusunda bilgilendirme yaptı VAN

- Van’da balıkçı arkadaşıyla birlikte pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen K.İ. isimli fırıncının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ekipleri harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde su ürünlerini satan bir balıkçı, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşıyla birlikte pişirdi. Pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen balıkçı ile fırıncı arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Balon balığını yiyip zehirlenen K.İ., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, balıkçının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan balık zehirlenmesinin ardından Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde perakende ve balık tezgahlarında yapılan su ürünleri denetimleri esnasında zehirli balon balığı konusunda bilgilendirilmelerde bulunuldu. Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katılımıyla yapılan denetimlerde, balıkların avlanabilir asgari boyları, balıkların tazeliği kontrol edilerek, son zamanlarda ülkede görülen zehirli balon balığı konusunda balıkçılar bilgilendirildi. Kentteki balıkçılar ise balon balığının bir deniz canlısı olduğunu, Van Gölü’nde yaşamadığını belirterek, daha çok kaya balığına benzeyen zehirli balon balığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Balıkçılar, vatandaşın güvenilir balıkçılardan deniz ürünlerini satın alması konusunda önerilerde bulundu. (YLM-MSA-Y)
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