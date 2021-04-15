Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Van’da ‘Yayla Muzu’ tezgahlardaki yerini aldı.. Kilosu 30 TL

Van’da ‘Yayla Muzu’ tezgahlardaki yerini aldı.. Kilosu 30 TL

Yayla muzu tezgahından görüntü

İpekyolu Gesi Seyyar Satıcılar 

-Yayla muzu satıcılarından görüntü
-Röportajlar
-Diğer detaylar

( VAN -ÖZEL) VAN

- Doğu Anadolu Bölgesindeki yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ve ‘yayla muzu’ olarak bilinen uçkun tezgahlardaki yerini aldı. Baharın gelmesiyle birlikte yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen uçkun, kilosu 30 TL’den piyasaya çıktı. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde getirdikleri uçkunu Van’ın İpekyolu ilçesinde satışa sunan seyyar satıcılar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kanser hastalığına iyi gelen ve ekşimsi tadı ile yayla muzu olarak bilinen uçkuna yoğun rağbet gösterildiğini söyleyen satıcılar, “Uçkun, bahar mevsimiyle birlikte tezgahtaki yerini her sene alıyor. Bahar aylarında yetişen uçkun, aynı zaman bizim gibi vatandaşlar için de ekmek kapası oldu” dediler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement