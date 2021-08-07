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Van'da uyuşturucu operasyonu: 42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Van'da uyuşturucu operasyonu: 42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Van'da uyuşturucu operasyonu: 42 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Narkotik köpeğinin arama yapması

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-Tepki vermesi
-Eroin paketleri

( VAN ) VAN

- Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde narkotik polisi tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 42 kilo 900 gram eroin maddesi, 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde Narkotik Dedektör Köpekleri Thor ve Irmak ile yapılan 2 ayrı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 42 kilo 900 gram eroin maddesi ile 2 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek" denildi. (EKİP-ŞAK-Y)
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