Van'da trafik kazası: 4 yaralı

- Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Çavuştepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım