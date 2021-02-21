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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Van'da trafik kazası: 4 yaralı

Olay yeri

Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

-Yaralılardan görüntüler

( VAN ) VAN

- Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Çavuştepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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