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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Van’da ‘torbacı’ operasyonunda 5 tutuklama

Van’da ‘torbacı’ operasyonunda 5 tutuklama

Zanlıların emniyet çıkışı

( VAN ) VAN

Adli Kontrol Uyuşturucu Irak Trol 


- Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Erciş ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 5 Mart 2021 tarihinde projeli çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 Haziran’da gözaltına alınan E.M., İ.A., T.T., F.K., E.K. ve E.Ö. isimli 6 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden E.M., İ.A., F.K., E.K., ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine konulurken, T.T. isimli şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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