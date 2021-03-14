Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Van’da ‘torbacı’ operasyonu kamerada

Van’da ‘torbacı’ operasyonu kamerada

Operasyon

( VAN ) - VAN

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri 


- Van’da polis ekiplerince ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezinde ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ‘torbacı’ tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 3 ayrı yakalamada şüpheli şahısların yapılan üst ve ikamet aramalarında; 12 beste halinde toplam 12,66 gram eroin maddesi, 4 beste halinde toplam 1,23 gram metamfetamin maddesi, 0,28 gram afyon sakızı maddesi, 1 fişek diye tabir edilen eroin maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi, uyuşturucu madde kullanımında faydalanılan aparatlar ve 435 TL nakit para ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili uyuşturucu alıp-sattığı tespit edilen 13 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçundan’ işlem yapılmıştır. Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan Y.D. ve H.P. tutuklanmıştır” denildi. (MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement