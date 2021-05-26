Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Ele geçirilen malzemeler

El Bombası Jandarma Piyade Terör Örgütü Teröristler 

-Ele geçirilen malzemelerin imha edilmesi

( VAN ) - VAN

- Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Gürpınar ilçesi kırsalında 25 Mayıs 2021 tarihinde operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet termal şemsiye, 2 adet EYP düzeneği, 30 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 6 adet şarjör, çok sayıda fişek ve malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmatlar gerekli işlemlerin ardından imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi. (MSA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Şırnak'ta şehit düşen er, Trabzon'da toprağa verildiŞırnak'ta şehit düşen er, Trabzon'da toprağa verildi
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement