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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Van’da terör operasyonu: 6 tutuklama

Van’da terör operasyonu: 6 tutuklama

Polis ekiplerinin operasyona çıkması

Adli Kontrol Terör Operasyonu Terör Örgütü Polis Ekipleri Silahlı Terör Örgütü 

-Operasyon
-Gözaltına alınanlar
-Arama yapılması

( VAN ) VAN

- Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilerek gözaltına alınan şahıslardan 6’sı tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 18 şahsa yönelik Özel Harekat destekli yapılan operasyonda, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı, 28 Mayıs 2021 günü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, diğer şüpheli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır” denildi.
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