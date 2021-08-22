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Van’da ‘şok ev’ operasyonu: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Van’da ‘şok ev’ operasyonu: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Van’da ‘şok ev’ operasyonu: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Emniyet ekiplerinden operasyon görüntüsü

( VAN ) VAN

Kaçak Göçmen Polis Helikopteri Sağlık Taraması Polis Ekipleri Helikopter 


- Van’da polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yerleştirildiği şok eve yapılan operasyonda, 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde 2 katlı bir binanın arka duvarının üzerine brandayla örülen ve 'şok ev' olarak adlandırılan sağlıksız yere gizlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Saniye saniye görüntülenen operasyonu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Emniyet Müdürü Atanur Aydın polis helikopterinden takip etti. Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık taramasının ardından Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
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