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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Van’da silahlı saldırı: 1 ölü

- Van’da silahlı saldırı: 1 ölü

Olay yerinden çekilen telefon görüntüsü

( VAN ) VAN

Hastane Akalan İpekyolu Silahlı Saldırı Saldırı 


- Van’ın İpekyolu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki Kültür Sokak’ta meydana geldi. Aracından inen B.D. isimli şahıs, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. B.D. isimli şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen B.D.’nin cenazesinin Yüksekova’ya bağlı Esendere beldesinde toprağa verileceği belirtildi. (MSA-Y)
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