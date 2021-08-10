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Van'da şaşırtan olay: Trenle düğün konvoyunun önünü kestiler
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Van'da şaşırtan olay: Trenle düğün konvoyunun önünü kestiler

Van'da şaşırtan olay: Trenle düğün konvoyunun önünü kestiler

Makinist ve düğün sahipleriyle görüntü

Sosyal Medya Güzergah Düğün Konvoyu Makinist 

-Bahşişlerin alınması
-Tren garından görüntü

( VAN ) VAN

- Van'ın Özalp ilçesinde iki makinist bahşiş için yoldan geçen düğün konvoyunun önünü trenle kesti. Geçtiğimiz gün Özalp ilçesinde iki makinist düğün konvoyundan bahşiş almak için sıra dışı bir yöntem kullandı. Van Kapıköy Gümrük Kapısı güzergahı üzerinde çalışan tren, hemzemine yaklaştığında makinistin düğün konvoyun beklediğini göründe treni durdu. Trenin durmasıyla iki makinist lokomotifinden dışarı çıktı. Konvoydakilerden bahşiş isteyen makinistler, bahşişi aldıktan sonra güzergahlarına devam etti. Gülümseten olay daha sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı. Paylaşımlar ise kısa sürede büyük beğeni aldı. (YLM-ŞAK-
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