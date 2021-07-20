Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Van’da resmi bayramlaşma programı düzenlendi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Van’da resmi bayramlaşma programı düzenlendi

Van’da resmi bayramlaşma programı düzenlendi

Cami dışından görüntü

Resmi Bayram General Tedbirler İpekyolu Bayramlaşma 

-Cami içinden görüntü
-Tekbir çekilmesinden görüntü
-Camiden dağılma
-Bayramlaşma
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Yukarı Nurşin Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı. Van Valiliği tarafından İpekyolu ilçesindeki Yukarı Nurşin Camii'nde düzenlenen bayramlaşma programına, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Bayram namazının ardından Vali Bilmez ile protokol üyeleri, cami avlusunda vatandaşların bayramını kutladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarla selamlaşan Vali Bilmez, daha sonra beraberindekilerle birlikte Akköprü Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek dua etti. Programa AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ile STK temsilcileri katıldı.

İlgili Foto Galeriler
PKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına DüştüPKK’nın Attığı 4 Havan Mermisi Belediye Garajına Düştü
Patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktıPatlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı
Uluslararası New York Otomobil FuarıUluslararası New York Otomobil Fuarı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı