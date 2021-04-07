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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Van’da Ramazan öncesi camiler dezenfekte edildi

Van’da Ramazan öncesi camiler dezenfekte edildi

ekiplerden görüntü

Toplu Taşıma Allah 

-dezenfekte işlemleri
-röportaj
-detaylar

( VAN ) VAN

- Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde kent genelindeki camileri dezenfekte etti. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesinde kentte bulunan tüm camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Ramazan ayında cuma ve vakit namazlarında yoğunluk yaşanan camilerde vatandaşların ibadetlerini sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yerine getirebilmesi için çalışmalarını sıklaştıran Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da ilaçlama çalışmalarını sürdürecek. Ramazan ayı öncesinde dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Ramazan ayına günler kala camilerimizin tamamını dezenfekte ediyoruz. İnşallah Ramazan ayı boyunca da düzenli aralıklarla camilerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Öte yandan, toplu taşıma araçları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda da düzenli aralıklarla ilaçlama çalışmalarına devam ediliyor.
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