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Van'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Van'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Van'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

kaza alanı görüntüler

Acil Servis Hastane Trafik Kazası 112 Acil Servis Altın 

-hastane görüntüler

( VAN ) VAN

- Van Hakkâri karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında Van-Hakkari Karayolu üzerinde bulunan Başkale ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bunan Örmetaş Mahalle mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van'a giden 31 B 5869 plakalı otomobil, 01 AFT 463 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazanın ardından savrulan araçlar seyir halinde olan tıra çarptiy. Her iki araçta bulunan toplamda 2’si çocuk 10 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekipleriyle Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralıların ambulanslarla Van'a sevk edileceği belirtildi. (HA-ŞAK-
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