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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Van’da minik öğrenciler kumbaralarındaki paraları depremzedelere gönderdi

Van’da minik öğrenciler kumbaralarındaki paraları depremzedelere gönderdi

- Başkale'deki Çocuk Akademisi okul öncesi öğrencileri - Öğrencilerin topladığı paralar - Okul Öncesi Öğretmeni Zeynep Budak'ın konuşması - Öğrencilerden Esma Koç'un konuşması - Türk Kızılay Van Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin'in konuşması Van 'da minik öğrenciler kumbaralarındaki paraları depremzedelere gönderdiVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde öğrenciler, kumbaralarındaki paraları İzmir'deki depremzedelere gönderildi.Başkale'deki Çocuk Akademisi okul öncesi öğrencileri, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedeler için kumbaralarındaki paraları bağışladı.Biriktirdiği paraları okula getirerek Kızılay yetkisine teslim eden öğrenciler, davranışlarıyla takdir topladı.Okul Öncesi Öğretmeni Zeynep Budak, yaptığı açıklamada, öğrencilerin anlamlı bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Öğrencilere teşekkür eden Budak, herkesin deprem ve depremzedelere karşı duyarlı olmasını istedi.Öğrencilerden Esma Koç da İzmir'de depremden etkilenen çocuklara yardım ettiklerini dile getirdi.Koç, "İzmir'deki arkadaşlarımıza yardım etmeyi düşündük. Bunun için de kumbaralarımızdaki parayı İzmir'deki arkadaşlarımıza gönderdik." dedi.
Duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür eden Türk Kızılay Van Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Ferhat Yeltekin de şunları kaydetti:"23 Şubat'ta yaşanan Başkale depreminde buradaydık. Burada depremzedelere giyinme, yemek ve barınma yardımlarında bulunmuştuk. Çocuklarımız da bizleri unutmamışlar. Bize burada bağış toplamışlar. İzmir'de depremde mağdur olan insanlarımıza ulaştırmamız için bize emanet ettiler. Emanetlerini aldık, en doğru şekilde yerine ulaştıracağız. Çok teşekkür ederiz."

Depremzede Deprem Öğrenciler 

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