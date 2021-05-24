Van'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

-Ekiplerden detay

-Otomobilde sıkışan vatandaşı kurtarma çalışmaları



( VAN ) VAN



- Van-Bitlis karayolu üzerinde meydana gelen trafik kasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Andaç Mahallesi civarında meydana geldi. Sıkışmalı trafik kazasının olduğu ihbarı alan polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Gevaş ve Edremit İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri kaza mahaline intikal etti. Minibüs ve 34 LG 9653 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kasında minibüs ters dönerken, otomobil ise hurda yığınna döndü. Ters dönen minibüste bulunan Teymur Şipal, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Şipal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler daha sonra olay yerinden hayatını kaybeden İsmail Çiçek'i sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkardılar. Sağlık ekiplerine teslim edilen Çiçek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapanlar araçlar olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

