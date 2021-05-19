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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Van’da meşaleli gençlik yürüyüşü yapıldı

- Van’da meşaleli gençlik yürüyüşü yapıldı

Gençlerin bir araya gelişi

General Gençlik Yürüyüşü 

-Meşalelerden görüntü
-Protokolden görüntü
-Yürüyüşten detaylar

( VAN )- 'Ölürüm Türkiyem' eşliğinde meşaleli yürüyüşte renkli görüntüler VAN

- Van’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında meşaleli gençlik yürüyüşü düzenlendi.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen meşaleli gençlik yürüyüşü, Soydan Kavşağı'nda çok sayıda gencin bir araya gelişiyle başladı.
Kentin en işlek caddelerinden olan Maraş Caddesi’nden devam eden yürüyüş, Kurtuluş Parkı'nda son buldu. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte gençler ellerinde meşale taşırken, bazısı da dev Türk bayrağı açtı. “Ölürüm Türkiyem” şarkısı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından etkinlikler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın teşekkür konuşmasıyla noktalandı. Yürüyüşe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri ve çok sayıda genç katıldı.
(YLM-
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