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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Van’da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu

Van’da kurulan stantlarda 240 bin kişi aşı oldu

Aşı standından görüntü

Organize Sanayi Bölgesi Aşı Gesi Şili 

-Sağlık ekiplerinin vatandaşlarla ilgilenme görüntüsü
-Vatandaşların aşılanmasından görüntü
-Röportajlar
-detaylar

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda valilik bahçesi başta olmak üzere birçok noktada kurulan stantta randevusuz 35 yaş üzeri vatandaşlara korona virüs aşısı yapıldı.Valilik bahçesinde, organize sanayi bölgesi hizmet binasında ve Van’a bağlı 13 ilçede kurulan stantlarda 6 kişilik gruplar halinde 35 yaş üzeri vatandaşlar aşılandı. Salı günü sabah saatlerinde kurulan ve cumartesi gününe kadar sürecek olan korona virüs aşı ve bilgilendirme stantlarında 4 günde toplam 240 bin kişiye Biontech aşısı uygulandı.Randevusuz aşı standı vatandaşlar tarafından ilgi görürken, aşı olmaya gelenler ise uygulamadan memnun olduğunu dile getirerek yetkililere teşekkür etti.
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